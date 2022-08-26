Фарах, Афганистан, , 10:29 — REGNUM В афганской провинции Фарах женщина убила своего свёкра. Как сообщает газета «8 Собх», инцидент произошёл в кишлаке Хан-Махал уезда Хок.

Убийство mosaic36

Согласно источникам, местная жительница убила своего свёкра, когда тот спал, ударив его тяжёлым предметом по голове.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарахе подтвердили эту новость и заявили, что женщина, обвиняемая в убийстве, арестована.

Пока неизвестно, почему она убила своего свёкра, однако в подавляющем большинстве случаев причиной подобных преступлений является бытовое насилие.