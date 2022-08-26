Рига, 26 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. При пересечении границы Латвии из Псковской области граждане России обязаны заполнить специальное заявление на русском языке с осуждением специальной военной операции и обязанностью не принимать участие в военных действиях на стороне своей страны ни против б. УССР, ни против стран НАТО.

Kenneth C. Upsall Латвия

Об этом сообщил Telegram-канал советника губернатора Псковской области, приводя фотографию такой бумаги. Фотографию каналу переслал один из граждан, который отказался подписывать бумагу и не был допущен в Латвию, несмотря на наличие действующей визы. Подлинность фотографии и самого заявления уже подтверждена новыми случаями, о которых стало известно.

На фотографии виден текст заявления, согласно которому это делается «в связи с запросом компетентной службы в рамках эмиграционного закона Латвийской республики» и требуется личная подпись и внесение личных данных.

В тексте заявления говорится, что «Я — фамилия, имя, отчество, дата рождения — гражданин (вписать) категорически осуждаю и не поддерживаю проводимую Российскими властями агрессию против б. УССР и ее народа. Утверждаю, что не принимал участие и никогда не буду принимать участие в военной или иной агрессии против б. УССР, Латвии и других стран-участниц стран Европейского союза и НАТО. Обязуюсь ни в каком виде не поддерживать преступные режимы России и Белоруссии».

Под этим требуется поставить подпись и дату подписания. А также оставить комментарии, если они есть.

Характерно, что текст бумаги, которую вручают гражданам России представители пограничной службы Латвии, написана исключительно на русском языке, что противоречит закону о языке самой Латвийской Республики, где единственным госязыком признан латышский.