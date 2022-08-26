Вашингтон, 26 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Саудовская Аравия не пошла навстречу просьбам президента США Джо Байдена об увеличении добычи нефти, что говорит о большей близости Эр-Рияда к Москве, чем к Вашингтону. Такое мнение высказал генеральный директор бурильной компании Canary из Денвера Дэн Эберхарт в колонке для Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Эксперт напомнил, что Байден не раз пытался добиться от Эр-Рияда поддержки на рынке углеводородов. Байдену нужно, чтобы к промежуточным выборам в ноябре снизились цены на нефть — главный катализатор инфляции.

«Президент не раз умолял Саудовскую Аравию помочь и нарастить поставки — причём последний раз в середине июля во время визита в Эр-Рияд. Однако лидеры Саудовской Аравии мольбам Байдена не вняли», — отмечает Эберхарт.

Эр-Рияду не нравится, что Вашингтон пытается заключить ядерную сделку с Ираном. Вероятно, поэтому в Саудовской Аравии недавно заявили о возможном сокращении добычи нефти.

«Это также подтверждает, что Саудовская Аравия по-прежнему остается более близка к России на мировой арене, чем к США», — добавил Эберхарт.

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