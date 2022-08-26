Екатеринбург, 26 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Свердловской области, по состоянию на 26 августа, площадь лесных пожаров сократилась до 73,8 гектаров. Днём ранее показатель составлял 85 гектаров, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Одним из факторов снижения площади природных пожаров могли стать дожди, местами прошедшие в регионе накануне, 25 августа. На территории области продолжают действовать восемь лесных пожаров. Все они локализованы и не распространяются. С огнём продолжают бороться 180 человек, задействованы 46 единиц спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в уральской столице и в 29 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на использование открытого огня.