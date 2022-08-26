Ростов-на-Дону, 26 августа 2022, 10:25 — REGNUM Поджоги могут являться причиной многочисленных пожаров в Ростовской области, об этом губернатор Василий Голубев заявил вечером 25 августа в эфире телеканала «Дон-ТР».
Он отметил, что погода в регионе остаётся неблагоприятной, за сутки фиксируются десятки возгораний. В тушении участвуют не только профессиональные пожарные, но и волонтёры.
Как сообщало ИА REGNUM, около 54 га леса уничтожено в Каменском районе Ростовской области в результате пожара в августе 2022 года.