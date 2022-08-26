Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Поджоги могут являться причиной многочисленных пожаров в Ростовской области, об этом губернатор Василий Голубев заявил вечером 25 августа в эфире телеканала «Дон-ТР».

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что погода в регионе остаётся неблагоприятной, за сутки фиксируются десятки возгораний. В тушении участвуют не только профессиональные пожарные, но и волонтёры.

«Сентябрь прогнозируется тоже сухим и жарким, поэтому нужно быть внимательными. Ну, а тем, кто этим занимается, в том числе на совещании, на заседании штаба, на комиссии по ЧС мы говорили о том, что нужно принимать меры по профилактике возникновения пожаров. Мы видим, что здесь есть и человеческий фактор. Мы не исключаем поджоги», — сказал Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, около 54 га леса уничтожено в Каменском районе Ростовской области в результате пожара в августе 2022 года.