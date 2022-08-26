Париж, , 10:22 — REGNUM Поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции. Об этом 26 августа заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС Ralf1969

По его словам, это сложная миссия, уже сама поездка экспертов «через зону военных действий является не простым делом, поэтому необходимо обеспечить условия безопасности». Он уточнил, что это нужно сделать в координации между Москвой и Киевом.

«С технической точки зрения необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте», — сказал Гросси в интервью французской радиостанции RFI.

Напомним, ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии намерено провести миссию на Запорожской АЭС до 5 сентября.

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