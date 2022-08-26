Париж, 26 августа, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию ее экспертов на станции. Об этом 26 августа заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, это сложная миссия, уже сама поездка экспертов «через зону военных действий является непростым делом, поэтому необходимо обеспечить условия безопасности». Он уточнил, что это нужно сделать в координации между Москвой и Киевом.

«С технической точки зрения необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте», — сказал Гросси в интервью французской радиостанции RFI.

Напомним, ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии намерено провести миссию на Запорожской АЭС до 5 сентября.

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