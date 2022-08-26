Бухарест, , 10:21 — REGNUM Пассажирский самолет румынской авиакомпании TAROM вернулся в бухарестский аэропорт им. Анри Коанда из-за разгерметизации кабины пилотов через 30 минут после взлета. Об этом 26 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, в результате вынужденной посадки никто не пострадал. Авиалайнер следовал по маршруту Бухарест — Анталия (Турция).

Ведется расследование причин инцидента. Пассажиров рейса доставили в Турцию другим самолетом.