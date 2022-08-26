Кемерово, , 10:19 — REGNUM Террористов нужно уничтожать там, где они есть. Такое мнение высказала ветеран труда из Кузбасса, дитя войны Ираида Зиганшина, говоря о своём отношении к спецоперации России.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«С войной связаны слёзы, горе, голод, нищета. Всё это мы прошли, поэтому я очень сочувствую жителям Донбасса, которых уже восемь лет бомбят, — сказала она. — Дарью Дугину убили за что? Взрыв произошёл в Москве. Это же террористы. Их нужно уничтожать там, где они есть, не давать им никакой воли, потому что другого языка они не понимают, их невозможно перевоспитать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля. По данным ФСБ, за убийством стоят спецслужбы киевского режима.