Москва, 26 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Иррациональная ситуация, когда цены на пшеницу падают, несмотря на всемирную засуху, объясняется благоприятным положением основных поставщиков зерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

«Иррациональность ценообразования на мировом рынке зерна на самом деле имеет вполне объяснимый характер, — сказал он. — Несмотря на ранее заявленные проблемы с засухой в ряде регионов мира, положение с урожаем у основных поставщиков оценивается очень даже благоприятно. Например, в Австралии нарастили площади посевных по сравнению с прошлым годом на 0,2 млн гектаров, а прирост урожая ожидается на 6 млн тонн. Канада планирует отгрузить на экспорт 23 млн тонн мягкой пшеницы, что на 7 млн тонн больше прошлого сезона. В Германии завершился сбор пшеницы, и, несмотря на засуху, показатели оказались на 1% выше по озимой пшенице по сравнению с сезоном 2020/2021. У Казахстана также в 2022 году хорошие перспективы сбора зерновых. Кроме того, необходимо учитывать фактор прекращения политических спекуляций вокруг поставок зерна с территории [б. УССР]».

По его словам, разблокировка экспорта снизила накал страстей биржевых спекулянтов.

«На цены оказывает давление и ожидание того, что Россия в условиях санкций (они не коснулись продаж продовольствия, но осложнили логистику и расчеты) будет использовать ту же тактику, что и в отношении торговли нефтью. Учитывая это обстоятельство, надо понимать, что биржа просто скорректировала спекуляции о зерновом кризисе, — сказал Сафонов. — В этих условиях цена, скорее всего, придёт к своему равновесию в сентябре, когда закончится сезон сбора урожая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аграрии Саратовской области рассчитывают собрать рекордный урожай зерна в 2022 году.