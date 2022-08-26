Москва, , 10:16 — REGNUM В Москве утвердили проект реконструкции Центрального дома кино на Васильевской улице после 15 лет согласований, сообщают 26 августа «Ведомости «.

Отмечается, что 15 августа Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил земплепользования и застройки в отношении данного объекта.

Союзу кинематографистов России удалось согласовать застройку на 29,3 тыс. квадратных метров, киноконцертный зал на 4,5 тыс. квадратных метров и помещения для нужд союза на 3,8 тыс. квадратных метров.

Проект также предполагает реставрацию исторического здания общей площадью около 2,5 тыс. квадратных метров.