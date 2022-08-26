Хабаровск, 26 августа 2022, 10:16 — REGNUM На фестивале драматических театров Министерства обороны России «Театральный десант — ВОСТОК-2022», который проводился в Хабаровске, с огромным успехом выступил драматический театр Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Флотские артисты показали на сцене Хабаровского краевого театра драмы спектакль «Ночь Гельвера» по пьесе Ингмара Вилквиста в постановке Романа Колотухина. Спектакль, который организаторы назвали «изюминской» фестиваля, является предупреждением — напоминанием о том, как происходит рождение фашизма.
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