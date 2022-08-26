Иркутск, 26 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Иркутская область подготовила программу «Вокруг Байкала за 18 дней», в рамках которой дети из Донецка отдохнули на Байкале в лагере «Мандархан», сообщает 26 августа телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Дети Донбасса в Приангарье

Вместе с остальными отдыхающими здесь детьми из Приангарья дончане знакомились с особенностями местной культуры, ходили в походы, на экскурсии. После Байкала ребята провели два дня в Иркутске: прогулялись по городу, прокатились на колесе обозрения, посетили музей МЧС и музей на свалке. Также познакомились с нерпами в Листвянке, узнали об экосистеме озера в Байкальском музее, прогулялись на теплоходе.

«Рад, что ребятам понравился отдых, что они вдохновились Байкалом. Мы приложили максимум усилий для этого», — отметил губернатор Игорь Кобзев.

Домой ребята вернутся уже к 1 сентября. Перед отъездом для них приготовили подарки к школе — рюкзаки, книги, канцелярию, спортивные костюмы, кроссовки. Подарки сделали благотворительный фонд имени Юрия Тена, областные отделения Российского детского фонда, Российского Красного Креста, министерства социального развития региона и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ребенка и трое сопровождающих приехали регион 6 августа. Их разместили в оздоровительном лагере на Малом Море.

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