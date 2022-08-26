Уфа, 26 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Бронежилеты, рации, армейскую амуницию отправили в Донбасс активисты народного фронта из Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Сообщается, что в Башкирии продолжают собирать гуманитарную помощь для защитников и мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик. Так, на днях из Башкирии в Донбасс были отправлены бронежилеты, армейская амуниция, рации, продукты питания, канцелярские товары для школьников и гигиенические средства.

Отмечается, что офицеры в запасе Борис Евстафьев и Марат Валеев передали воинским подразделениям радиостанцию, бинокль, компас и другие нужные воинам вещи.

«В такое непростое для страны время нужно всем держаться вместе. Нужно объединяться ради победы. Учитывая наш опыт, мы хотели пойти добровольцами, но нас не взяли из-за возраста», — приводит пресс-служба их слова.

Профессор, доктор медицинских наук Эдуард Исхаков передал для защитников Донбасса бронежилет, плащ-палатку, профессиональный армейский бинокль, разгрузочный жилет для боекомплекта, утепленный комбинезон.

«Дорогие ополченцы Донбасса, пусть всё это поможет вам сражаться с нацизмом. У меня дед прошел всю войну, был политруком, одним из первых освобождал Белоруссию. Спасибо за то, что вы делаете такую нужную для всех нас работу», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что представители Федеральной антимонопольной службы по Башкирии и Башкортостанстат также приняли участие в сборе гуманитарной помощи.

«Федеральная служба статистики по региону не могла не поддержать проект «Всё для победы!». Мы собрали для школьников Донбасса канцелярские принадлежности. Пусть ребята хорошо учатся и будут здоровы», — заявила председатель профкома ведомства Алла Драгун.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы в Донбасс отправили стройматериалы и школьную мебель.