Симферополь, , 10:15 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером, 26 августа на территории республики ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ.

По данным Росгидрометцентра, 26 августа в Крыму прогнозируется жаркая погода — в Ялте до +31, в Симферополе — до +33 градусов.