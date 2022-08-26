Курск, 26 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Правительство Курской области поделилось видеозаписью с задержанием в Курске агента военной разведки б. УССР, опубликованным ФСБ 26 августа.

Андрей Стенин ФСБ

«Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. Мужчина признался, что его завербовали в феврале 2018 года с помощью компромата», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. У подозреваемого дома прошли обыски.