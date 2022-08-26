Париж, , 10:14 — REGNUM Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции (EDF) объявила об остановке четырех ядерных реакторов на несколько недель, что может привести к еще большей нагрузке на электроснабжение Франции и вызвать и без того беспрецедентный рост цен, сообщает Le Figaro.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена на электроэнергию во Франции растет уже несколько месяцев, побив небывалые рекорды: 25 августа цена достигла 900 евро за мегаватт-час.

Во Франции остановили 32 из 56 ядерных реакторов. Обнаруженные в последние месяцы проблемы привели к остановке 12 реакторов, остальные остановлены на плановое техническое обслуживание.

В стране остановили четыре реактора. Реактор Cattenom 1 (возвращение в действие запланировано на 1 ноября), Cattenom 3 (11 декабря), Cattenom 4 (14 ноября) и Penly 1 (23 января 2023 года). Производство атомной энергии компании EDF находится на исторически низком уровне, что способствовало беспрецедентному росту оптовых цен на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция заполнила газохранилища на зиму до 90,06%, согласно данным европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

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