Шайа Лабаф Скриншот видео на YouTube

Родившийся во франко-еврейской семье актёр, ранее выпустивший статью под названием «Я еврей», рассказал журналистам, что после работы над фильмом «Падре Пио» решил стать католиком. Он заявил, что перед тем, как начать сниматься в этой картине, подумывал о самоубийстве. «Стыд, которого я никогда раньше не испытывал — такой стыд, что забываешь, как дышать. Вы не знаете, куда идти. Вы не можете выйти на улицу и съесть тако», — так описал Лабаф своё состояние в тот момент.

Актёр сообщил, что тогда решил поехать в монастырь, поскольку понял, что бог решил привлечь его к себе, использовав его эго. «Но у меня не было бы стимула сесть в машину и поехать (в монастырь — ИА REGNUM), если бы я не думал: «О, я спасу свою карьеру», — отметил Лабаф.

Для справки: биографическую картину «Падре Пио» снимает режиссёр Абель Феррара («Плохой полицейский», «Король Нью-Йорка», «Пазолини»). Сюжет фильма расскажет о жизни монаха Франческо Форджионе, который прославился тем, что на протяжении своей жизни демонстрировал стигматы. Для того, чтобы подготовиться к роли в этой картине, Шайа Лабаф некоторое время жил в монастыре с монахами Ордена меньших братьев капуцинов (ответвление ордена францисканцев, возникшее в 1525 году).

