Ярославль, 26 августа 2022, 10:13 — REGNUM В Красной Деревне Переславского района собираются рекультивировать закрытый в 2017 году мусорный полигон. Об этом сообщают «Ярновости».
О планах рекультивации вновь заговорили в правительстве региона. Стоимость проекта — 633 миллиона рублей, 400 из них будут получены из федерального бюджета.
Проект включает в себя планирование, создание изолирующего слоя, а также посев газона и зелёных насаждений.
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