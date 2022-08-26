Ярославль, , 10:13 — REGNUM В Красной Деревне Переславского района собираются рекультивировать закрытый в 2017 году мусорный полигон. Об этом сообщают «Ярновости».

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

О планах рекультивации вновь заговорили в правительстве региона. Стоимость проекта — 633 миллиона рублей, 400 из них будут получены из федерального бюджета.

«Правительственная комиссия одобрила перераспределение федеральных средств в рамках национального проекта «Экология», что позволит нам получить значительную поддержку и реализовать этот важный проект. Оставшиеся 200 миллионов рублей мы выделим из областного и муниципального бюджетов. Работы начнутся уже в этом году и будут завершены в 2023-м», — рассказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Проект включает в себя планирование, создание изолирующего слоя, а также посев газона и зелёных насаждений.

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