Ташкент, 26 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Узбекистане в новом учебном году в рамках гуманитарного российско-узбекского проекта «Класс» (Зур) будут работать 153 российских специалиста, сообщает Подробно. уз.

Советская школа

Издание отмечает, что проект реализуется Минпросвещения России совместно с Министерством народного образования Узбекистана.

«В новом учебном году в республике будут работать 153 российских специалиста: 104 учителя русского языка, 35 учителей-предметников по химии, биологии, физике и математике, 14 методистов курсов повышения квалификации. В 2021/22 учебном году в узбекских школах детей обучали свыше 90 российских педагогов», — говорится в публикации.

Также сообщается, что в рамках проекта разработана линейка учебно-методического комплекса по преподаванию русского языка как иностранного для учеников 2–11-х классов.