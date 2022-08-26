Севастополь, 26 августа 2022, 10:06 — REGNUM Специальный чат-бот, куда жители могут отправлять сообщения о предполагаемой опасности либо подозрительных личностях, запустили власти Севастополя с 25 августа. Об этом написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.
Чат-бот https://t.me/oborona92bot запущен департаментом цифрового развития города совместно с центром развития региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор обратился к жителям и гостям Севастополя не снимать и не публиковать работу систем ПВО.