Севастополь, , 10:06 — REGNUM Специальный чат-бот, куда жители могут отправлять сообщения о предполагаемой опасности либо подозрительных личностях, запустили власти Севастополя с 25 августа. Об этом написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Официальное интернет-представительство президента России

Чат-бот https://t.me/oborona92bot запущен департаментом цифрового развития города совместно с центром развития региона.

«Видите, что кто-то выкладывает в сетях места работы ПВО с координатами, или тех, кто поддерживает укрорейх — тоже скидывайте информацию. Информация оперативно будет доступна для всех силовых ведомств. Заранее спасибо всем за бдительность и помощь!» — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор обратился к жителям и гостям Севастополя не снимать и не публиковать работу систем ПВО.