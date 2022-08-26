* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 26 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Салим-Командир, один из полевых командиров партии «Исламское общество Афганистана», был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Источники газеты «8 Собх» сообщили, что близкие Салима нашли его тело 25 августа в кишлаке Тихонак уезда Хазрат Султан в провинции Саманган.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Согласно источникам, Салим-Командир, близкий к Атта Мохаммаду Нуру (бывший губернатор провинции Балх, один из лидеров таджиков Афганистана), был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около месяца назад.

По словам собеседников, после ареста о нём не было никаких известий и, наконец, через месяц его тело было найдено со следами пыток.

Тем временем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали человека по имени Усман-Командир, одного из начальников полиции в провинции Бадгис. Новостей о судьбе этого человека нет.