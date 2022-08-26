Иркутск, , 10:04 — REGNUM Первая в Приангарье полностью роботизированная молочно-товарная ферма открылась в Иркутском районе, сообщает 26 августа телеграм-канал правительства региона. Известно, что областной грант на строительство и комплектацию молочной фермы в 25 млн рублей был предоставлен ООО «Молочная река» в апреле 2021 года.

в деревне Позднякова Иркутского района открыли первую в регионе роботизированную молочную ферму Правительство Иркутской области

На предприятии установлена автоматическая система управления стадом, а также полностью автоматическая система подачи концентрированного корма и дополнительных добавок, необходимых коровам. Система контролирует процесс доения, регистрирует данные по удою. Запланированный объем производства молока на построенной молочной ферме составляет свыше тысячи тонн в год.

«Роботизированная ферма даст аграриям новые ориентиры в животноводческой отрасли, позволит познакомиться с новейшими технологиями. Надеемся, что этот опыт будут перенимать другие сельхозпредприятия, он будет полезен и студентам, которые будут проходить практику и в будущем планируют посвятить себя работе на селе», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА, благодаря национальному проекту «Производительность труда» в Иркутской области улучшит показатели одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — АО «Железнодорожник» из Усольского района.

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) уже проанализировали процессы на выбранном участке, в течение ближайших шести месяцев команда холдинга будет устранять потери и внедрять инструменты бережливого производства.

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