Будапешт, , 10:16 — REGNUM Епархия Венгерской и Будапештской РПЦ попросила правительство Венгрии не вводить санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего Будапешт отказался включать предстоятеля РПЦ в санкционный список. Об этом советник-помощник правящего архиерея епархии иерей Святослав Булах рассказал РИА Новости.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Патриарха Кирилла не включили в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Против включения вступила Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан не раз заявлял о недопустимости санкций против лидеров церкви.

«Мы как епархия написали письмо, обратились к правительству Венгрии с просьбой о защите, о том, чтобы никакие санкции против патриарха не вводились… И правительство поддержало», — сообщил Булах.

По его словам, венгерское правительство выступает за сохранение христианства. Это правильная и разумная политика, направленная на защиту государства, которая в Европе постепенно исчезает.

Булах добавил, что введение санкций против церкви в демократическом обществе — это абсурд.

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