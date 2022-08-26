Курск, 26 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Курской области задержан агент разведки киевского режима, сообщила 26 августа пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Задержанный проживал в Курске, куда он приехал с территории бывшей УССР. Его подозревают в сборе и передаче сведений об оборонных объектах РФ.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. У подозреваемого дома прошли обыски, при которых были обнаружены спецсредства и литература о снайперской подготовке и партизанской войне.