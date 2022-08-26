Обнинск, Калужская область, 26 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Обнинске местный житель 1983 года рождения в квартире по месту своего жительства поставил на учет 34 иностранных граждан трёх республик ближнего зарубежья. При этом никто из них по данному адресу не проживал. Как полагают полицейские, мужчина за свои услуги получал денежное вознаграждение. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

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Подразделением дознания отдела МВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Расследование продолжается. Владельцу «резиновой» квартиры грозит до трёх лет лишение свободы