Москва, 26 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Население РФ перешло в режим экономии, и этот период продлится до тех пор, пока страна не адаптируется к новой экономической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о том, что жители РФ переходят на бережливую модель потребления, отдавая предпочтение товарам по более низкой цене, и все чаще ориентируются на скидки.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Доходы населения падают. И в натуральном выражении, и реальном. Это, конечно же, влияет на снижение потребления, — сказал Головченко. — Население начинает экономить на всем. Даже на еде. Мы понимаем, что высоченная инфляция 2022 года взвинтила цены на всё. Поэтому большая часть населения не может себе позволить даже качественную еду. В таких условиях, конечно, большая часть населения перестала покупать. И брать кредиты бесконечно тоже нельзя. В какой-то момент ни банки, ни МФО просто не дают их закредитованному населению».

По его словам, такая форма режима экономии продлится до тех пор, пока не наступит период адаптации к новой экономической ситуации.

«Пока не произойдет нормализация в экономике. Напомню, что в России, например, стоят 80% автозаводов. И такая ситуация во многих отраслях. Какой рост потребления, если неизвестно, что будет завтра. Будет ли у человека работа? Большая часть населения имеет доходы только на покрытие расходов на еду и коммунальные услуги», — подытожил Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России потребительское поведение граждан возвращается к тем моделям, которые были распространены полгода назад.