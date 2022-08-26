Бухарест, , 10:01 — REGNUM Власти населенного пункта Сибиу (Центральная Румыния) объявили о закрытии на реконструкцию самого знаменитого инженерного сооружения Восточной Европы — «Моста лжи», соединяющего две части города. Об этом 26 августа сообщает бухарестская информационная служба News.ro.

Согласно официальной информации, соответствующий переход будет закрыт на две недели. В хоте реставрационных работ ремонтники заменят асфальтовый слой на поверхности и укрепят бетонные конструкции моста.

Мост в Сибиу является первой в регионе металлической архитектурной конструкцией, построенной по принципу арки. В народе он получил прозвище «лежащий мост», которое в немецком варианте имеет омоним lugenmarchen, произносящийся как «Мост лжи». Главная легенда, связанная со строением, гласит о том, что этот мост рухнет, когда по нему пройдет лжец.