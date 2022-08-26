Москва, , 09:59 — REGNUM В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет учреждена Евразийская перестраховочной компании (ЕПК). Такое решение приняли Премьер-министры стран-участниц ЕАЭС, заявил РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, передаёт ТАСС.

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По его словам, организация окажет страховую поддержку внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками

Также в планах Евразийской перестраховочной компании — выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов. «ЕПК открыта для присоединения новых международных партнёров», — отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует обсудить вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС — тенге, драм и сом.

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