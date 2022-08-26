Ростов-на-Дону, 26 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим временного ограничения на полёты для международного аэропорта «Платов» города Ростова-на-Дону, а также и ещё десяти аэропортов. Об этом сообщается на сайте Росавиации 26 августа.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

Режим ограничения полётов продлён до 03:45 4 сентября 2022 года. Также запрет на полёты распространяется на Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов для южных регионов России действует с 24 февраля.