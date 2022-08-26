Магнитогорск, Челябинская область, 26 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска Челябинской области настаивает на заключении водителя, сбившего насмерть десятилетнюю девочку, под стражу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Преступление было совершено вечером 21 августа. На ул. Полевой 48-летний пьяный водитель наехал на девочку, которая переходила проезжую часть. От полученных травм она скончалась.

Суд назначил ему домашний арест до 22 октября. Но следователь настаивал на заключении под стражу.

В ближайшее время облсуд рассмотрит апелляцию прокуратуры. Надзорный орган указывает на повышенную опасность совершённого преступления, а также на возможность обвиняемого давить на свидетелей и родственницу погибшей. В связи с этим решение о домашнем аресте прокуратура называет необоснованным и незаконным.