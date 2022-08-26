Кабанский район, Бурятия, , 09:56 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии вынесли приговор двух местным жителям 20 и 30 лет, которых обвиняли в избиении и издевательствах над пенсионером, в результате чего тот скончался. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Убийство

По данным следствия, вечером 20 апреля 2021 года обвиняемые распивали спиртное у знакомого, который пожаловался на пожилого соседа, с которым конфликтовал. Молодые люди решили разобраться с пенсионером и пошли к нему домой.

«Вместе с несовершеннолетним сыном хозяина дома они пришли к соседу, вывели 68-летнего мужчину во двор и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо, а второй с силой нанес удары кулаком и поленом по голове. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, подросток не участвовал в расправе, но под утро вернулся и поджёг дом потерпевшего. Кроме того, подсудимых обвиняли в проникновении в дом местного жителя и краже.

По итогам слушаний присяжные заседатели признали фигурантов виновными и не заслуживающих снисхождения. Судья приговорил одного из них к 15 годам колонии строгого режима, второго — к 9 годам колонии общего режима. Подростку вынесено условное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2022 года уровень преступности в Бурятии снизился на 4,3%. Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 7,3%, изнасилований и покушений на изнасилование — почти в два раза.

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