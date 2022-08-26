Владивосток, 26 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Более 240 бойцов добровольческого отряда «Тигр» из Приморья прибыли на боевые позиции в зоне специальной военной операции на территории б. УССР, сообщили в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморья Олег Кожемяко на передовой с бойцами

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Отмечается, что бойцам практически сразу пришлось вступить в бой с противником.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко высоко оценил действия «Тигра» и заверил, что «с каждым днём наши ребята всё больше и больше будут приобретать опыт, а это существенная поддержка тем подразделениям, которые выполняют задачи по борьбе с нацизмом».

Он добавил, что край продолжит поддерживать бойцов, оснащать технически, снабжать всем необходимым снаряжением и оборудованием.

«Люди готовы, понимают задачу, немного не хватает опыта, но приобретаем его уже здесь, на месте. Находимся в постоянном взаимодействии с офицерами. Мы не подведём, настроены по-боевому», — сказал замкомандира батальона «Тигр» Сергей Носов.

Отмечается, что в «Тигр» входят не только приморцы, но и добровольцы из Забайкалья и Хабаровского края. На данный момент проходит подготовку очередная группа добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко в очередной раз полетел в зону боевых действий, чтобы поддержать бойцов в борьбе с киевскими террористами в Донбассе.