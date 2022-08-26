Оренбург, , 09:55 — REGNUM Директор комбината школьного питания «Подросток» и депутат горсовета Оренбурга Сергей Попцов обжаловал меру пресечения. Суд апелляционной инстанции 26 августа внёс изменения, сообщают СМИ.

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Домашний арест фигуранту резонансного уголовного дела сократили на два дня. Директор КШП останется под домашним арестом до 17 октября, а не до 19 октября, как ранее решил Ленинский райсуд Оренбурга. Сергей Попцову разрешили общаться с родственниками и адвокатом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Попцов проходит фигурантом по делу о крупном мошенничестве при организации питания в школах и детских садах

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