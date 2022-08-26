Рязань, 26 августа 2022, 09:54 — REGNUM Все развлекательные мероприятия 27 августа в честь Дня города в Рязани переносятся на сентябрь — праздник проведут, когда справятся с природными пожарами. Об этом поздно вечером 25 августа в социальных сетях сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
Мэр отметила, что непростое решение было принято на основе обращений жителей в социальных сетях, пожеланий волонтёров. К празднику готовились, но по объективным причинам власти считают правильным перенести торжества.
Глава администрации пообещала провести «самый крутой и весёлый День города» в сентябре. И отметила, что усилиями всех служб и с федеральной поддержкой ситуация с лесными пожарами взята под контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти по той же причине отменили салют в честь Дня города.