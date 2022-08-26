Рязань, 26 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Все развлекательные мероприятия 27 августа в честь Дня города в Рязани переносятся на сентябрь — праздник проведут, когда справятся с природными пожарами. Об этом поздно вечером 25 августа в социальных сетях сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

Иван Шилов ИА REGNUM Рязань

Мэр отметила, что непростое решение было принято на основе обращений жителей в социальных сетях, пожеланий волонтёров. К празднику готовились, но по объективным причинам власти считают правильным перенести торжества.

«Мы очень ждали День города, но есть человеческие ценности, которые выше. Наш праздник будет не праздничным, когда душа и сердце рязанцев сейчас вместе с областью в борьбе со стихией. Совсем скоро всё наладится. А пока спасатели работают, помогают добровольцы, переживают жители — наши соседи. И, что называется, душа не на месте. Поэтому приняли решение о переносе Дня города. Переносим все развлекательные мероприятия основного дня праздника — субботы», — написала Елена Сорокина.

Глава администрации пообещала провести «самый крутой и весёлый День города» в сентябре. И отметила, что усилиями всех служб и с федеральной поддержкой ситуация с лесными пожарами взята под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти по той же причине отменили салют в честь Дня города.