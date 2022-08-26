Париж, , 09:52 — REGNUM Франция призвала власти Эфиопии и повстанцев немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция очень обеспокоена возобновлением боевых действий на севере Эфиопии», — говорится в заявлении официального представителя МИД Франции.

Франция призывает федеральное правительство и народно-освободительный фронт возобновить мирные переговоры без предварительных условий под эгидой Африканского союза. Приоритетом должно быть обеспечение доступа к гуманитарной помощи.

Боевые действия между правительством и повстанцами вспыхнули 24 августа около четырех часов утра, нарушив пятимесячное перемирие и угрожая снова погрузить северную Эфиопию в пучину насилия и усугубить гуманитарные бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в понедельник, 29 августа, в Париже.

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