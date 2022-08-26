Кемерово, , 09:55 — REGNUM В Кемеровской области 27 и 28 августа пройдут первые соревнования под эгидой международного форума «Россия — спортивная держава» — фестиваль «ВодаФест». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Советский спорт Цитата из х∕ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия

«Наш регион бьёт рекорды по строительству спортивных объектов, аналогов которым нет не только в нашей стране, но и в Европе, — заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. — У нас открыто больше 320 спортивных объектов за последние четыре года. Мы принимаем огромное количество всероссийских и международных соревнований».

Он назвал высокой оценкой то, что Кузбасс выбран местом проведения главного спортивного форума страны, который состоится с 28 по 30 сентября 2022 года.

Отметим, что в эти выходные в соревнованиях по триатлону, плаванию, пляжному волейболу и силовому экстриму будут участвовать более 500 человек из регионов России.