Сеул, , 09:55 — REGNUM Правительство Южной Кореи примет своевременные меры по стабилизации валютного рынка в случае увеличения дисбаланса и выявления фактов спекуляций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов Бан Ги Сона.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 26 августа в ходе заседания правительства по вопросам макроэкономики.

Замминистра отметил, что экономическая нестабильность в мире носит как никогда острый характер, а также добавил, что правительство готовится к различным сценариям развития событий.

Бан Ги Сон сообщил, что ослабление воны связано с ситуацией в мировой экономике и другими внешними факторами, а не ослаблением доверия к южнокорейской экономики. Отметим, что южнокорейская вона существенно ослабла по отношению ко всем мировым валютам, среди которых евро, иена, юань и другие.

Он также акцентировал внимание на сохранении притока иностранного капитала, а также на том, что профицит платёжного баланса в первом полугодии составил $24,8 млрд.