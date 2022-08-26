Чебоксары, 26 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) планируется обсудить условия продажи тепловых сетей предприятия в Чебоксарах, а также имущественного электросетевого комплекса в Чебоксарах и Новочебоксарске, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Объекты ЖКХ

На 9 сентября в Чебоксарах назначено очередное собрание кредиторов, которым предстоит обсудить три вопроса. Будет представлен отчёт конкурсного управляющего о своей деятельности, а также информация о финансовом состоянии должника и его имуществе.

Два других вопроса касаются продажи имущества КТ в Чебоксарах и Новочебоксарске. На рассмотрение кредиторов внесён вопрос о положении, порядке, сроках и условиях реализации тепловых сетей в Чебоксарах. Также разработано дополнение к положению о порядке и условиях продали единого имущественного электросетевого комплекса в Чебоксарах и Новочебоксарске, который предложат обсудить и утвердить кредиторам.

Напомним, ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года, в октябре 2019 года компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Основную деятельность общество вело с 2006 года, обеспечивая коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее имущественный комплекс КТ в Марпосаде и Цивильске ушёл с торгов за 80,5 млн рублей, победителем признано общество «СК Олимп», учредителем которого специализированный застройщик «Отделфинстрой».