Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Юридическая служба петербургского бизнесмена Евгения Пригожина подготовила заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку в отношении журналистки, а также главного редактора издания «Фонтанка. ру», и, при наличии состава преступления, возбудить уголовное дело по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Government of the Russian Federation Евгений Пригожин

Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании «Конкорд», опубликовав полный текст «заявления о преступлении».

Поводом для такой реакции стала недавняя статья «Фонтанки» о том, что отбывавший наказание в исправительной колонии Петербурга мужчина якобы отправился добровольцем по контракту в Донбасс для участия в СВО, а его родственница всеми силами пытается вернуть его обратно. В тексте упоминалась и личность бизнесмена.

Пригожин считает этот материал Ксении Клочковой на «Фонтанке» нарушением журналистской этики.

«Смысл её статьи — просто гадить, и в этом случае, спецоперации. Не очень удобно в таких выражениях обращаться к женщине, но в данном случае Клочкова женщиной не является, а является недожурналистом», — приводит пресс-служба слова Пригожина.

Он посоветовал изданию «Фонтанка» перестать «гадить» в сторону добровольцев, которые отправились на Донбасс.

«Если есть желание поучаствовать, предлагаю им собраться всем коллективом и пойти защищать интересы России на Донбассе или детей своих туда отправить», — считает Пригожин. В ином случае он предложил «закрыть рты, Клочковой и руководству «Фонтанки».

После этого комментария юридическая служба компании «Конкорд» подготовила заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Клочковой и главного редактора издания «Фонтанка. ру» Александра Горшкова по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ.

В тексте заявления утверждается, что в упомянутом материале «Фонтанки» содержится заведомо ложная, вымышленная информация об использовании Вооруженных сил РФ. Сведения, указанные в материале, по мнению автора заявления Игоря Елисеева, дискредитируют специальную военную операцию России, причем, как сказано в заявлении, это сделано «с прямым умыслом и с намерением создать негативный образ России, руководства страны».

«Голословно, но настойчиво, данная фэйковая публикация приводит читателя к убеждениям о незаконном использовании граждан со стороны Вооружённых сил РФ и государственных органов», — говорится в заявлении.