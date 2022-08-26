Белград, 26 августа 2022, 09:46 — REGNUM Властям Сербии после переговоров с представителями Евросоюза и США пока не удалось достичь компромисса по отказу Приштины пускать в Косово с сербскими личными документами и автомобильными номерами. Об этом 26 августа сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Напомним, что 1 сентября Приштина намерена ввести новые правила пересечения административной линии с центральной Сербией, которые фактически означают, что сербские документы и автомобильные номера уже не будут действовать на территории сепаратистского Косово.
Албанские сепаратисты уже попытались ввести эти правила 1 августа, но это вызвало острую реакцию сербов, проживающих на севере Косово и Метохии.