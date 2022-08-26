Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу после проведения доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту обнаружения 13 августа 2022 года в водах Финского залива тела молодой женщины, предположительно, Анастасии Кочервей, экс-участницы телевизионного реалити-шоу «Дом-2».

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

Как сообщили в СКР, дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») возбуждено «с целью установления всех обстоятельств происшедшего, путем проведения следственных действий».

«Назначены необходимые экспертизы, в ближайшее время будет проводиться опознание. Расследование продолжается», — говорится в сообщении СКР.

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Напомним, тело девушки обнаружили в воде на территории Красносельского района. В ГСУ СКР по Петербургу отметили, что на теле отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. В то же время в СМИ появились публикации, в которых знакомые Анастасии Кочервей говорили, что девушке якобы угрожал и преследовал её неизвестный мужчина. Также стало известно, что бывшая участница телешоу злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

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