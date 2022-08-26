Париж, , 09:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон примет премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в понедельник, 29 августа, в Париже, сообщает Le Figaro.

Встреча премьер-министра Моравецкого с президентом Франции Эммануэлем Макроном Pis.org.pl

«Лидеры обсудят вызовы европейскому суверенитету с точки зрения обороны и безопасности, а также сотрудничество для обеспечения полной безопасности восточного фланга Европы», — говорится в заявлении Елисейского дворца в Париже.

Визит премьер-министра, который уже приезжал в марте 2021 года, произойдет после периода напряженности между Парижем и Варшавой. В начале апреля посол Франции в Польше был вызван после высказываний Эммануэля Макрона, обвинившего Матеуша Моравецкого в «ультраправом антисемитизме» и «вмешательстве во французскую политическую кампанию», указав на его близость к бывшему кандидату в президенту Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост британского премьер-министра, не смогла ответить, считает ли она президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом Соединенного Королевства.

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