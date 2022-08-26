* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:43 — REGNUM Анас Хаккани, один из высокопоставленных чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в интервью Sky News, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане занимают позицию терпения и терпимости по отношению к международному сообществу.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Брат Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и лидера «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил: »Мир вмешивается в наши внутренние дела и планирует нарушить нашу безопасность».

Хаккани не пояснил, что он имеет в виду, но, похоже, речь идёт о формировании инклюзивного правительства, соблюдении прав человека и открытии школ для девочек, что неоднократно подчёркивалось международным сообществом, а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалось это сделать.

Однако Хаккани хотят сотрудничать с международным сообществом. Напомним, Анас и Сираджуддин Хаккани недавно беседовали с Маркусом Путцелем, главой миссии ООН в Афганистане, и обратились к международному сообществу с просьбой о сотрудничестве с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивают, что никогда не отступят от своих принципов в сотрудничестве и взаимодействии с миром.

Сираджуддин Хаккани ранее сказал: »Если мир не признает нас, мы продолжим нашу борьбу».