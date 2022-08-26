Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Важнейшая проблема командования киевского режима — это состояние личного состава ВСУ. Вся помощь Запада здесь бессильна, написал директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса (США) Джошуа Хумински в колонке для The Hill.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

По его словам, с наступлением зимы и Москва, и Киев будут вести боевые действия с оборонительных позиций. В расчёте возобновить бои весной, они займутся перевооружением и перегруппировкой.

«Здесь важнейшая проблема (помимо оружейных поставок и единства Запада) — несомненно, личный состав [ВСУ]», — написал Хумински.

Насущная проблема союзников Киева — вывод военнослужащих с линии фронта, организация для них отдыха, восстановления, обучения и отправки на передовую.

«Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», — добавил эксперт.

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