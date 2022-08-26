Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:48 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области перед судом предстанет гражданин Азербайджана. Его обвиняют в незаконном обороте контрафактной алкогольной и табачной продукции на общую сумму 1,5 млн рублей, сообщили журналистам в областной прокуратуре.

Алкоголь Дарья Драй © ИА REGNUM

Следствие установило, что незаконную деятельность иностранец осуществлял с января по апрель 2022 года. Он приобрёл контрафактную продукцию и стал хранить её в одном из гаражей в Нижнем Тагиле. В дальнейшем мужчина планировал сбыть алкоголь и табачные изделия, но не успел. Его задержали правоохранители.

В гаражном боксе были найдены 2,2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя и 8,4 тыс. пачек табачных изделий. Уголовное дело направили в Ленинский райсуд Нижнего Тагила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в сентябре–октябре 2022 года 44 человека скончались после употребления алкоголя, содержащего метиловый спирт. Фигурантами дела стали шесть человек.