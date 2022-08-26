Москва, , 09:39 — REGNUM Желание властей Гааги добиться временной отмены антироссийских санкций вызывает смех, отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, муниципалитет нидерландской Гааги попросил отсрочку для исполнения антироссийских санкций из-за отсутствия альтернативы соглашению с Газпромом о поставках газа.

«Очень смешно! Это примерно так же, как если бы алкоголик поклялся не пить, но пьёт, так как в его доме работает винный магазин!», — отметил Морозов в своём телеграм-канале.

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