Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Бурятии организовало служебную проверку в улан-удэнской поликлинике после смерти трёхмесячного ребёнка. Все медицинские документы представлены в бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Младенец Pexels.com

О трагедии рассказал отец младенца в соцсетях. По его словам, ребёнок шёл на поправку после заболевания ОРВИ, когда пришло время ставить плановые прививки от коклюша и дифтерии. После укола родителей с ребёнком отпустили домой, однако в тот же вечер у него поднялась температура, после чего он скончался.

В минздраве отметили, что вакцинация проводилась с соблюдением всех требований, а препарат этой же серии не вызывал нежелательных побочных реакций у других детей.

«Причина смерти ребёнка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы, включающей гистологическое и другие методы исследований», — отметили в ведомстве.

Медики в связи с этим призвали жителей дождаться результатов экспертизы и комментариев специалистов, и не делать поспешных выводов, обвиняя врачей.