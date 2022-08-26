Оренбург, , 09:39 — REGNUM Готовность Оренбургской области к предстоящему отопительному сезону составляет 75%. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе областного правительства.

Батарея отопления Kg.mirtv.ru

Капитально отремонтированы 32 котельных и мини-котельных, девять центральных тепловых пунктов и одна тепловая насосная станция. Замене подвергли 21,4 км тепловых сетей, 103,4 км водопроводных сетей и 3,9 км канализационных сетей. Уже подготовлено 54% многоквартирных жилых домов, 87% социальных объектов, 84% котельных и мини-котельных, 81% объектов водоканализационного хозяйства.

Глава регионального минстроя Александр Полухин напомнил о сроках для паспортов готовности к отопительному сезону. Для потребителей их необходимо оформить до 15 сентября, для теплоснабжающих организаций — до 1 ноября, для муниципальных образований — до 15 ноября.